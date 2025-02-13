Samsung’dan Sevgililer Günü Özel İndirimler!

GALAXY WATCH ULTRA VE GALAXY BUDS3 İNDİRİM FIRSATLARI

Galaxy Watch Ultra alanlar, Galaxy Buds3 kulaklık için indirimli fiyattan yararlanıyor. Sevgililer Günü’ne özel olarak iki adet Galaxy Ring modeli satın alanlar ise ikincisini yüzde 40’a varan indirimle elde edebiliyor. Galaxy A55 akıllı telefonunu tercih edenlerse, Galaxy Buds3 kulak içi kulaklığını hediye olarak alabiliyor. Samsung Electronics, bu özel günde çifte hediye fırsatları sunarak tüketicileri mutlu ediyor. Birçok kampanyayı hayata geçiren Samsung, Galaxy ürünlerini indirimler ve hediyelerle birlikte sunuyor.

KAMPANYALAR VE İNDİRİM FIRSATLARI

Samsung’un yapılan kampanyada, seçili Galaxy S10 Ultra, S10+, S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE ve S9 FE tabletleri yüzde 15’e varan indirimle satışa sunuluyor. Eğitimden eğlenceye, günlük hayatın her anında yanınızda olan Galaxy S9 ve S10 tabletler, farklı boyutları ve kullanışlı özellikleriyle ideal hediye alternatifleri arasında yer alıyor. Kampanya, Samsung Online Mağaza (https://samsung.com/tr/) veya mobil uygulama aracılığıyla yapılan alışverişlerde geçerli olup 14 Şubat’a kadar devam edecek.

GALAXY WATCH ULTRA İLE BUDS3 KAMPANYASI

Sevgililer Günü’ne özel düzenlenen bir diğer kampanyada, seçili Galaxy Watch Ultra ve Watch Ultra Bluetooth Akıllı Saat alanlar, kampanya koşullarını yerine getirerek Galaxy Buds3 kulak içi kulaklığı sadece 399 TL’ye satın alabiliyor. Bu kampanya da Samsung Online Mağaza veya mobil uygulama üzerinden yapılan satışlarda 1 Mart’a kadar geçerlidir. Dayanıklı tasarımıyla dikkat çeken Galaxy Watch Ultra, 55 °C sıcaklığa, 9.000 metre yüksekliğe ve 10 ATM su basınca dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Güç tasarrufu modunda 100 saate kadar kullanım imkanı sunan pil, daha uzun yürüyüşler yapma imkanı sağlıyor.

GALAXY RING İKİLİ ALIM AVANTAJI

Sevgililer Günü Galaxy Ring İkili Alım Kampanyası, hem sevdiğinin hem de kendi sağlığını önemseyenler için çifte hediye fırsatı sunuyor. Yeni nesil yapay zekâ destekli sağlık takip sistemi sayesinde sağlık verilerini yüksek doğrulukla takip etmenizi sağlayan Galaxy Ring, avantajlı bir kampanyayla kullanıcılara sunuluyor. İki Galaxy Ring satın alındığında, ikinci ürün için %40’a varan indirim uygulanıyor. Kampanya, Samsung Online Mağaza veya mobil uygulama üzerinden geçerli olup 1 Mart’a kadar devam ediyor.

GALAXY A55 VE HEDİYE GALAXY BUDS3

Üstün donanım özellikleri ile yüksek kaliteli oyun ve izleme imkanı sunan Galaxy A55 Akıllı Telefon, Sevgililer Günü’ne özel bir hediyeyle tüketicilere sunuluyor. Kampanya koşullarını yerine getirenler, Galaxy A55 Akıllı Telefon alışverişinde Galaxy Buds3 kulak içi kulaklığı hediye olarak alıyor. Bu kampanya 27 Şubat tarihine kadar geçerli. Sevgililer Günü’ne özel kampanyalar hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi’ni arayabilir veya güncel kampanya koşullarına ve Samsung mağaza listesine samsung.com/tr adresinden ulaşabilir.