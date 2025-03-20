Samsung’dan Uygun Fiyatlı Galaxy A Modelleri

Samsung, bütçe dostu Galaxy A serisinin yeni modellerini Türkiye’de piyasaya sundu. Hem şık tasarımı hem de yüksek performans özellikleriyle bu telefonlar, orta segment pazarında önemli bir etki yaratmayı hedefliyor. Galaxy A56 ve A36, 19.499 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuldu. AMOLED ekran, 50 MP kamera ve iki gün boyunca dayanabilen batarya ile dikkat çekiyor. Şimdi, ayrıntılara bakalım!

AMOLED EKRAN VE YÜKSEK PERFORMANS

Galaxy A56 özellikleriyle dikkat çekiyor. Fiyatı: 24.499 TL olan model, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Ekran boyutu ise 6.7 inç ve 120 Hz AMOLED teknolojiye sahip. Renkler o kadar canlı ki, dışarıda güneşte bile net görüntüler elde edebilmek mümkün.

Samsung’un kendi ürettiği Exynos 1580 işlemci ile donatılan telefon, 8 GB RAM sayesinde sosyal medya akışı ve oyun gibi işlemleri sorunsuzca yapıyor. Kamera özellikleri de etkileyici; 50 MP ana lens ve 12 MP geniş açı lensle, gece çekimlerinde bile başarılı sonuçlar almak mümkün. “Telefonla böyle kaliteli fotoğraf mı çekilir?” sorusunu akıllara getiriyor.

Batarya kapasitesi 5000 mAh ve 45W hızlı şarj desteği sayesinde, tek şarjla 2 gün süresince kesintisiz kullanım imkanı sağlıyor; böylece pil derdi sona eriyor.

GALAXY A36’NIN ÖZELLİKLERİ

Galaxy A36, Galaxy A56’daki işlemciden farklı olarak Snapdragon 6 Gen 3 ile geliyor. Günlük kullanımda, A56’ya benzer bir performans sunuyor. Ayrıca, fiyat avantajı ile de dikkat çekiyor. 19.499 TL’lik fiyatı ile “en uygun AMOLED telefon” unvanını kazandığı söylenebilir.

NEREDE SATILIR?

Şu an için Samsung’un resmi web sitesinde satışa sunulmuş değil, fakat teknoloji marketlerde ve e-ticaret platformlarında (Hepsiburada, Trendyol, Vatan Bilgisayar) rahatlıkla bulunabiliyor.

Önemli bir not: Telefonlar resmi satış kanallarına ulaştığında fiyat değişiklikleri olabiliyor, bu nedenle şu anda üçüncü parti satıcılara dikkat etmekte fayda var!