Samsung, Önümüzdeki Yıl İki Model Tanıtacak

GALAXY Z FOLD 7 MODELİ TANITILACAK

Ünlü Samsung kaynağı GalaxyClub’ a göre, Samsung gelecek yıl tam iki farklı Galaxy Z Fold 7 modeliyle karşımıza çıkacak. Bu yıl sunulacak katlanabilir cihazların üç ayrı kod adı da paylaşıldı: B7, yani Z Flip7, Q7, yani Z Fold7 ve henüz tanımlanmamış bir katlanabilir cihaz olan Q7M. “Q7” ile başlayan bu cihazın bir Z Fold modeli olduğu varsayımı kolay, fakat “M” takısının neyi ifade ettiği şu an için belirsiz.

KOD ADLARININ ANLAMLARI

Güney Kore piyasasında yakın zamanda satışa sunulan Galaxy Z Fold6 Special Edition, Q6A kod adını taşıyor. Dolayısıyla, Q7M’nin de bir Special Edition modeli olacağını düşünmek mümkün. Ancak, bu durumda Q7A kod adını alması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, Q7M modeli, sızıntı kaynaklarının son bir yıl boyunca bahsettiği daha ekonomik katlanabilir cihaz olma ihtimalini de barındırıyor. Bazı iddialara göre, Samsung’un Fold ve Flip serisini daha uygun fiyatlı alternatiflerle sunmayı amaçladığı belirtiliyor, ancak Samsung bu iddiaları sürekli olarak yalanlıyor.