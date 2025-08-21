Samsunspor, 1-0’dan 2-1 kaybetti

Samsunspor, 1-0 önde olmasına rağmen 2-1 mağlup oldu. 51. dakikada Tomasson, Samsunspor’u öne geçirdi. Ancak Panathinaikos, 66. ve 74. dakikalarda attığı gollerle maçı kazanmayı başardı. Mücadelenin rövanşı 28 Ağustos’ta Samsun’un 19 Mayıs Stadı’nda gerçekleşecek. Rövanşa tek gollük dezavantajla giden Samsunspor, rakibini elediği taktirde tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada, Panathinaikos’un hızlı atağında Swiderski’nin ceza sahasına ortasında Bakasetas’ın penaltı noktasından yarım vole ile yaptığı vuruş kaleye doğru giderken Tomasson’a çarparak kornere gitti. 21. dakikada ev sahibi takımın atağında Kotsiras’ın pasında Tete, ceza sahası dışından sert bir şut çekti, kaleci Okan Kocuk topu iki hamlede kontrol etti. 22. dakikada Panathinaikos’un ceza sahası içindeki Pellistri’nin pasında Swiderski’nin yerden vurduğu şut, defansa çarparak kaleci Okan Kocuk’u geçip kale direğinin dibinden kornere gitti. 42. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruş üst direğin üzerinden dışarı çıktı. 51. dakikada Tomasson, kafa vuruşuyla Samsunspor’u öne geçirdi. 66. dakikada Panathinaikos, Kiriakopoulos’un golüyle eşitliği sağladı. Son 5 dakikada üst üste gelen ataklar sonucunda Panathinaikos golü buldu ve 74. dakikada kafa vuruşuyla öne geçti. Palmer-Brown’ın kornerden gelen topa vuruşu, Okan Kocuk’la takım arkadaşının anlaşmazlığına yol açarak golle sonuçlandı.

3 OYUNCU EKSİK

Samsunspor, Panathinaikos maçında 3 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıkları süren Carlo Holse ve Anthony Musaba, kadroda yer almadı. Ayrıca yeni transferlerden Portekizli Afonso Sousa, kulübü Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında forma giydiği için bu maçta oynayamadı. Kadroya yeni transferler Toni Borevkovic ve kaleci Albert Posiadala da dahil edildi.

PANATHINAIKOS KADROSUNDAN TANIDIK İSİMLER

Panathinaikos’un ilk 11’inde Galatasaray’da forma giymiş Tete, Türkiye’de Alanyaspor ve Trabzonspor forması giymiş Anastasios Bakasetas yer aldı. Başakşehir’de bir dönem görev almış olan Ahmed Touba da Samsunspor karşısında ilk 11’de şans buldu. Ayrıca, bir dönem Süper Lig’de mücadele eden Siopis yedekler arasında yer aldı.

SAMSUNSPOR 27 YIL SONRA AVRUPA’DA

Samsunspor, 27 yıl aradan sonra UEFA’nın organize ettiği bir turnuvada mücadele etme başarısı gösterdi. Karadeniz temsilcisi, UEFA’nın organizasyonlarında ilk kez 1996-1997 sezonunda Intertoto Kupası’nda yer aldı. 1997-1998 sezonuyla birlikte ikinci kez yine Intertoto Kupası’nda bulunan Kırmızı-beyazlılar, son Avrupa maçını 5 Ağustos 1998 tarihinde Samsun 19 Mayıs Stadı’nda Werder Bremen’e karşı oynadı ve bu karşılaşmayı 3-0 kaybetti. Samsunspor, 60 yıllık tarihinde ilk defa Avrupa Ligi play-off turunda yer aldı.

TARAFTARDAN DESTEK

Türk taraftarlar, Samsunspor’u deplasman maçlarında yalnız bırakmadı. Kendi takımlarının formalarıyla şehirde tur atan gurbetçiler, daha sonra Samsunspor’a ayrılan tribünde yer aldı. Samsunspor, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, farklı kulüplerin taraftarlarına teşekkür etti. Açıklamada, “Avrupa’da sahaya çıkarken yalnız olmadığımızı biliyoruz. Panathinaikos karşılaşması öncesinde değerli kulüplerimizin taraftarlarından gelen destek mesajları bizleri hem gururlandırdı hem de daha da kenetledi. Şimdi tek amacımız, Atina’dan güçlü bir skorla dönüp ülkemizi onurlandırmak. Futbolun dili barış, kalbi kardeşliktir. 19 Mayıs’ın şehri Samsun’dan Atina’ya dostluk köprüsü kurmaya geldik. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle: Yurtta Sulh, Cihanda Sulh… Bizim Samsunspor’un söylemiyle de, ‘Sahada rekabet, tribünde dostluk’.” ifadelerine yer verildi.