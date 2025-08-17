Samsunspor 2’de 2 Başardı

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 2. haftasında Samsunspor, Kocaelispor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Samsunspor, ligde 2’de 2 yaparken Kocaelispor, 2 maçta da puan alamadı. Maçta ilk tehlikeli pozisyon 15. dakikada gerçekleşti; Ahmet Oğuz’un sağ kanattan yaptığı ortada, Samet Yalçın’ın kafa vuruşu kale direğine çarpıp savunma tarafından kornere gönderildi. Devamında, 21. dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahasına yaptığı ortada Dimata’nın kafa vuruşunu kaleci Jovanovic, direk dibinden kurtardı. 32. dakikada Zeki Yavru’nun taç atışında Mouandilmadji’nin şutunda Jovanovic, topu yine kornere gönderdi. İlk yarının en kritik anı ise 42. dakikada yaşandı; VAR’dan gelen uyarıyla, Samet Yalçın, Holse’ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlk yarı 0-0 sonuçlandı.

İKİNCİ YARIDA GOL GELDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan takımlar, 53. dakikada Haidara’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası meşin yuvarlak kalecide kaldı. 60. dakikada Ntcham’ın ceza sahası sol çizgisinden sert şutuna Jovanovic, yine kornere çeldi. 64. dakikada Emre Kılınç sağ tarafta rakibini geçerek şutunu attı; fakat meşin yuvarlak kalecide kaldı. 82. dakikada Soner Aydoğdu’nun kullandığı kornerde, Van Drongelen iyi yükselerek kafa vurdu ve top, kaleci Jovanovic’e çarparak ağlarla buluştu; 0-1. Kocaelispor, 85. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı; Petkovic’in ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruş, üst direkten geri döndü.

MAÇIN KADROLARI

Samsunspor maçı 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet alırken, maçın hakemleri ise Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral ve Seyfettin Ünal oldu. Kocaelispor kadrosunda ise Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın, Nonge Boende, Oğulcan Çağlayan, Mendes ve Petkovic yer aldı. Samsunspor’un kadrosu ise Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata ve Mouandilmadji’den oluşuyordu. Maçta önemli istatistikler arasında Samet Yalçın’ın 45. dakikada kırmızı kart görmesi, 82. dakikada Jovanovic’in kendi kalesine attığı gol ve mücadeledeki sarı kartlar öne çıkıyor.