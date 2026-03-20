Samsunspor Avrupa’dan Elendi: Rayo Vallecano İleri Gitti

UEFA KONFERANS LİGİ’NDE RÖVANŞ MAÇININ HEYECANI

UEFA Konferans Ligi’nin 2025-2026 sezonu son 16 turunda rövanş maçları gerçekleşti. İspanyol ekibi Rayo Vallecano, Inigo Perez’in yönetiminde; temsilcimiz Samsunspor ise Thorsten Fink’in altında, Estadio de Vallecas’ta karşı karşıya geldi. Maç, Alman hakem Sascha Stegemann’ın düdüğü ile başladı.

RÖVANŞTA SAMSUNSPOR’UN GALİBİYETİ

İlk maçta Rayo Vallecano’nun 3-1’lik galibiyeti ile sona eren eşleşmenin rövanşında Samsunspor galip geldi. Kritik mücadele, Samsunspor’un 1-0’lık zaferi ile tamamlandı.

AVRUPA MACERASI SONLANDI

Toplamda 3-2’lik skorla üstün olan Vallecano, çeyrek finale adını yazdırırken, Samsunspor Avrupa’ya veda etti. Vallecano, çeyrek finalde Slovenya takımını Celje ile mücadele edecek.

GALİBİYETİ GETİREN GOL NDİAYE’DEN

Samsunspor’a galibiyeti kazandıran gol, 65. dakikada Cherif Ndiaye tarafından atıldı.

ZEKİ YAVRU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Temsilcimiz Samsunspor’da kaptan Zeki Yavru, 90+3. dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart ile cezalandırıldı.

