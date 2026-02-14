Samsunspor’da Gece Yarısı Şok Ayrılık Gerçekleşti

SAMSUNSPOR’DA ŞOKE EDEN KARAR

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Antalyaspor’a 3-1 mağlup olan Samsunspor’da önemli bir gelişme yaşandı. Kulüp, saat 03.00 sıralarında teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırma kararı aldı. Son üç ayda sahadan sadece bir galibiyetle ayrılan kırmızı beyazlı ekipte bu ayrılık, camiada geniş yankı buldu.

ALMAN TEKNİK DİREKTÖR İLE VEDA

Samsunspor’un resmi sosyal medya hesabından saat 03.27’de yapılan açıklama, Thomas Reis’in kulüple olan bağlarının sona erdiğini belirtti. Açıklamada, “2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz.” ifadelerine yer verildi. Reis’in, görev süresi boyunca ortaya koyduğu çalışma disiplini ve vizyonun yanı sıra UEFA Konferans Ligi süreci gibi önemli sportif başarılarla dikkat çektiği vurgulandı.

SUNDUĞU BAŞARILARLA ANILDI

Açıklamada, Reis’in kulübe kattığı değerler ve verdiği emekler için teşekkür edilerek, “Kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.” ifadeleriyle sonuca varıldı. Temmuz 2024’te göreve başlayarak Samsunspor’un başında 72 maç yöneten Thomas Reis, 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 yenilgi alarak kulüpteki performansını sonlandırmış oldu.

