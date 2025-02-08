samsunspor-evinde-yenilmiyor

SAMSUNSPOR’UN EVDEKİ BAŞARISI

Samsunspor, Süper Lig’in başlangıcında evinde oynadığı ilk 2 maçı kaybettikten sonra 19 Mayıs Stadyumu’nda bir daha mağlubiyet yaşamadı. Deplasmandaki başarılı performansını iç sahaya da yansıtan Karadeniz ekibi, 14 Eylül 2024 tarihinde Konyaspor’a yenildikten sonra evinde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Bu süreçte, Samsunspor; Başakşehir’i 2-0, Göztepe’yi 4-3, Antalyaspor’u 2-0, Bodrumspor’u 4-0, Trabzonspor’u 2-1, Gaziantep FK’yı 2-1 ve son olarak Hatayspor’u da 2-0 mağlup etti. Ayrıca, Fenerbahçe ile 2-2 ve Alanyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

SEZONUN GENEL PERFORMANSI

Bu sezon sahasında 11 maç oynayan Samsunspor, toplamda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlı takım, rakip filelere 21 gol atarken, kalesinde ise 10 gol görmüş oldu.