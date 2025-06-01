Samsunspor, Süper Lig’i Üçüncü Tamamladı

BÜYÜK HEYECAN DOLU SÜPER LİG FİNALİ

Süper Lig’in 38. ve son haftası büyük bir heyecanla sonuçlandı. Bu haftaki maçlarda, üçüncü sırayı alacak takımın belli olduğu karşılaşmalarda Samsunspor, evinde Kayserispor ile oynadı. Beşiktaş ise Bodrum FK ile deplasmanda karşılaştı.

MUCİZEVİ GOLLERLE GALİBİYET

Samsunspor, Beşiktaş’ın iki puan gerisinde 3. sırada olarak girdiği haftada, Kayserispor’a karşı sahasında mucizevi bir geri dönüşe imza attı. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlanırken, 46. dakikada Nazon’un golü ile geriye düştü. Ancak Samsunspor, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle maçı 2-1 kazanarak büyük bir sevinç yaşadı. Golleri 90+5. dakikada Soner Aydoğdu ve 90+8. dakikada Arbnor Muja kaydetti.

Bu sonuçla Samsunspor, puanını 64’e yükseltti ve sezonu 3. sırada noktalayarak UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna katılma hakkı kazandı. Eğer Samsunspor, Avrupa Ligi play-off turunda elenirse UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etmeye devam edecek.

COŞKULU TARİHİ ANLAR

Maçın ardından teknik direktör Thomas Reis büyük bir coşku yaşadı. Samsunspor taraftarları kalabalık bir şekilde, “Hayal Değil, Artık Avrupa İnanın Güzel Yarınlara” yazılı pankartla bu tarihi başarıyı kutladı. Ayrıca kuzey tribününde açılan dev bir koreografide “Avrupa hazır ol, Samsun geliyor” mesajı verildi.

BEŞİKTAŞ’IN ÇABASI YETMEDİ

Bodrum FK deplasmanında 4-0 galip gelen Beşiktaş, Samsunspor’un kazancının ardından 4. sırada kaldı. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri ise 12 ve 45+1. dakikalarda Mustafa Hekimoğlu, 27. dakikada Gedson Fernandes ve 71. dakikada penaltıdan Joao Mario kaydetti. Beşiktaş, bu sonuçla puanını 62’ye yükseltti ve sezonu 4. sırada tamamladı.

İLK 11’LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Holse, Schindler, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

Kayserispor: Onurcan Piri, Uzodimma, Kolovetsios, Attamah, Kayra Cihan, Carole, Nurettin Korkmaz, Baran Ali Gezek, Ackah, Cardoso, Nazon.