Sanat Dünyasında Bir Yıldız Kaydı: Ferdi Atuner Hakkında Acı Haber

Acı Kaybın Detayları

Pek çok dizi ve filmde görev alan, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner’den üzücü bir haber geldi. Uzun bir süredir sağlık sorunları yaşayan Atuner, hayata gözlerini kapattı. Ailesi, sanatçının ölümüne sebep olan kalp krizini doğruladı.

Tanınmış İsimlerle Çalıştı

82 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, Levent Kırca ile ‘Olacak O kadar’ adlı skeçlerde yer alarak geniş bir kitle tarafından tanınmıştır.

Seslendirme Alanındaki Başarısı

Seslendirme sanatçılığı da yapan Atuner, ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Reyting Hamdi’, ‘En Son Babalar Duyar’, ‘Ayrılsak da Beraberiz’ ve ‘Çılgın Bediş’ gibi popüler dizilere de imza atarak izleyiciyle buluştu.

