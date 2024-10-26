Sanat Fuarına Davetlisiniz

GALERİLERİN GÖZ DOLDURAN BULUŞMASI

Contemporary Istanbul, Tersane İstanbul’da kapılarını açarak galerileri ve sanatçıları koleksiyonerler ile sanat meraklılarıyla bir araya getiriyor. Bu yıl 19’uncu edisyonu düzenlenen uluslararası çağdaş sanat fuarına 14 ülkeden 53 galeri katılım gösteriyor. Türkiye’nin önde gelen galerileri, Pilevneli ve Dirimart gibi, fuarda kendine yer buluyor. Fuar, Tersane İstanbul Event Hall, Rixos Tersane İstanbul’un balo salonu ve Haliç kıyısındaki terasların açık alanları gibi üç farklı mekânda gerçekleştiriliyor.

FUARDAKİ İLGİ ÇEKİCİ DENEYİM

Geçen salı günü, Akbank Sanat’ın rehberliğinde fuarı gezme fırsatımız oldu. Etkinlik, sanatseverlere yeni bakış açıları sunarken, farklı eserleri de tanıtma imkânı sağlıyor. Katılımcılar, sanat eserlerinin yanında etkinlikler ve çeşitli sunumlarla keyifli bir deneyim yaşıyor.

HEYKELİN İFADESİ

Sanatseverler arasında, sergilenen heykellerin nasıl deneyimlenmesi gerektiği konusunda çeşitli düşünceler öne çıkıyor. Heykeli tatmalımı yoksa koklamalı mı? Bu sorular, sanatın nasıl algılandığını sorgulayan tartışmalara kapı aralıyor. Her bir eser, izleyicilere farklı duygular yaşatmayı hedefliyor.