Sanatçı Ercan Saatçi Gözaltında

Ercan Saatçi gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, İsmail Saymaz gibi birçok ismin gözaltı kararı sonrası, sanatçı Ercan Saatçi de gözaltına alındı. Gözaltına alınmasını Ekol TV spikeri “Şaşkınım” diyerek izleyicilere duyurdu. Spiker, “Gözaltılarla dolu bir sabaha ulaşmış vaziyetteyiz” ifadelerini kullandı. İddialara göre, Saatçi İBB konserlerine ilişkin bir gerekçeyle gözaltına alındı.

Ercan Saatçi’nin yaşamı

ERCAN SAATÇİ KİMDİR

Ercan Saatçi, 13 Mart 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu’nda tamamladı. Bu dönemde mandolin, akordeon ve Türk halk oyunları dersleri aldı. Orta ve lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi’nde sürdürdü. Eğitim hayatında, Sabri Süha Ansen’den keman dersleri aldı ve okulda müzik grubunu kurarak liselerarası müzik yarışmalarına katıldı. 1985 yılında Ercan-Yavuz-Vahe isimli müzik grubunu kurarak çeşitli yarışmalarda ödüller kazandı.

1988’de lise arkadaşı Yavuz Çetin ile birlikte besteledikleri “I Will Cry” şarkısıyla Hey Dergisi’nin müzik yarışmasını kazandı. Aynı yıl, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın Kontrbas Bölümü öğrencisi olarak TRT Eurovision finallerine katılma hakkı kazandı ve İTÜ kampüsünde düzenlenen üniversiteler arası müzik yarışmasında “Her Name Is N.G.” adlı şarkısıyla birinci oldu. 1990 yılında TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması’nda üçüncü oldu. Ayrıca, aynı yıl İzel-Çelik-Ercan grubunu ve Grup Vitamin’i kurarak iki albüm çıkardı.

MÜZİK KARIYERİ

Müzik kariyerinde birçok başarıya imza atan Saatçi, dört kez Hürriyet Altın Kelebek ile iki kez Hey Dergisi ödülü kazandı. Bunun yanında, birçok televizyon ve radyo programında “Yılın Şarkısı”, “Yılın Şarkı Sözü” ve “Yılın Grubu” ödüllerine layık görüldü. Televizyon dünyasında da aktif bir rol üstlenen Saatçi, 2003-2004 yıllarında Popstar ve Türkstar, 2006’da Star Avı, 2008’de ise Alaturka Solist yarışmalarında İnci Çayırlı, Ahmet Özhan ve Hülya Avşar ile jüri üyeliği yaptı.

2007 yılında General Mobile ile yaptığı anlaşma doğrultusunda, firmanın zil seslerini besteledi. Özel yaşamında, Gülümsün Özkök ile olan evliliği 14 Ekim 2009’da sona erdi ve iki çocuk babasıdır. 2020 yılında, Kanal D’de başlayan ve daha sonra YouTube’a taşınan Çok Akustik adlı programın sunuculuğunu üstlendi. 2022-2023 yıllarında ise programı kendi evinde çekerek ünlü konuklarla birlikte şarkılar seslendirdi.