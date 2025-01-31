Sanatçı Sezai Altekin Vefat Etti

ÜNLÜ SANATÇI SEZAİ ALTEKİN HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Sezai Altekin 79 yaşında yaşamını yitirdi. Tiyatro oyunculuğu, televizyon, sinema ve seslendirme alanlarında önemli çalışmalara imza atan Altekin, Bodrum’un Gündoğan bölgesinde son yolculuğuna uğurlanacak. Ünlü yapımcı ve yönetmen Nedim Saban, Altekin’in vefatının ardından başsağlığı mesajı yayınlayarak, “Ne kadar üzgünüm. Sezai Altekin, daha geçen gün iyi haber gelmişti oysa. O büyük aktörle Halide Edib’in ‘Maske’ ve ‘Ruh’ oyununda çalıştım. O çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığın yer incitmesin.” dedi.

SEZAİ ALTEKİN’İN SANAT HAYATI

Unutulmaz çizgi film karakterleri “Şirin Baba”, “Bugs Bunny” ve “Barni Moloztaş” gibi karakterlere sesiyle hayat veren Altekin, 50 tiyatro oyunu, 6 film ve 20’ye yakın dizide rol aldı. Usta oyuncu 1946’da İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na 1966 yılında katılan sanatçı, emekli oluncaya kadar burada görevini devam ettirdi.