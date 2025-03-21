Sanchez Çarpışma Sonrası Bilincini Kaybetti

BREZİLYA KAZANDI

Güney Amerika CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri maçında Brezilya, Kolombiya’yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bu karşılaşmada Galatasaray’ın oyuncusu Davinson Sanchez, sahadaki bir pozisyonda dikkatleri üzerine çekti.

DAVINSON SANCHEZ’İN KAZANCI

Davinson Sanchez, Brezilya kalecisi Alisson ile kafa kafaya çarpışarak futbolseverlere korkulu anlar yaşattı. Çarpışma sonrasında kısa bir bilinç kaybı yaşayan Sanchez’e sağlık ekipleri anında müdahale etti. Kolombiya’nın Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, bu gelişmenin ardından Sanchez’i oyundan aldı. Kaleci Alisson da yaşanan olaydan etkilenerek oyuna devam edemedi.

Sanchez’in yerini Galatasaraylı futbolcu Cuesta aldı ve takımda değişiklikler yaşandı. Bu gelişmeler, karşılaşmanın ilerleyişinde önemli bir etki yarattı.