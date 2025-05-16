Sanchez’den İspanya Açıklaması: Ticaret Yok

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor ve bu süreç içerisinde binlerce masum insan hayata veda ediyor. Gazze’de yaşanan bu durum karşısında duruş sergileyen ülkelerden biri Türkiye olurken, bir diğeri de İspanya. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze’deki soykırımların son bulmasını talep ediyor.

SANCHEZ’DEN CEVAP

Sanchez, kendisine yöneltilen bazı iddialara karşılık verdi. İspanyol Meclisi’nde ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Partisi’nin Sözcüsü Gabriel Rufian, İspanya’nın azınlık sol koalisyon hükümetini İsrail ile silah ticareti yapmakla suçladı. Sanchez, “Soykırımcı devletle ticaret yapmayız.” diyerek bu eleştirilere yanıt verdi ve Gazze’deki saldırılara karşı sessiz kaldıkları yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİ

İspanya’daki muhalefet, ERC ile aşırı solcu Podemos ve Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu partileri, hükümetin ve Başbakan Sanchez’in son günlerde yaptığı açıklamalarına rağmen, İsrail ile silah ticaretine devam ettiğini iddia ediyor.