Sanchez, Soykırımcı Devletle Ticaret Yapmayız

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları tüm hızıyla devam ediyor. Bu saldırılar sonucunda binlerce masum insan hayatını kaybetti. Gazze’deki durum karşısında Türkiye’nin yanı sıra sessiz kalmayan bir başka ülke daha var. İspanya, Başbakan Pedro Sanchez’in liderliğinde, Gazze’de yaşananların sona ermesini talep ediyor.

SANCHEZ’DEN TEPKİ

Sanchez, kendisine yönelik İsrail üzerinden yapılan bazı iddialara net bir yanıt verdi. Meclis’te, ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Partisi’nin Sözcüsü Gabriel Rufian’ın, İspanya’daki sol koalisyon hükümetini İsrail ile silah ticareti yapmakla suçlayan sözlerine karşılık olarak, “Soykırımcı devletle ticaret yapmayız.” dedi. Ayrıca, Gazze’deki saldırılar konusunda sessiz kaldıkları yönündeki suçlamaların doğru olmadığını belirtti.

MUHALEFETTEN SUÇLAMALAR

İspanya’daki muhalefet partileri, ERC, aşırı solcu Podemos ve Bask bölgesindeki EH Bildu partileri, hükümetin ve Başbakan Sanchez’in açıklamalarına rağmen, hükümeti İsrail ile silah ticaretine devam etmekle suçluyor. Hükümetin son bir haftadır yaptığı açıklamalar bile muhalefeti tatmin etmemiş durumda.