Sanığın Ceza Kararı Yargıtay’a Taşındı

SANIK İÇİN VERİLEN CEZA YARGITAY’A TAŞINDI

Sahte paraları piyasaya sürme girişiminde bulunan sanığın hikayesi Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yolcu minibüsünde sahte paraları tedavüle sokmaya çalışan sanığa, “parada sahtecilik” suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezasını onadı. Dairenin kararına göre, 2013 yılında Denizli’de bir grup, sahte para üretimi gerçekleştirdi. İçlerinden biri, üretilen bu sahte paraları tedavüle sokmak amacıyla yolcu minibüslerini hedef aldı.

OLAYIN GELİŞİMİ VE YENİDEN TUTUKLAMA

Minibüse binen sanık, şoföre 50 liralık sahte banknotu uzattı. Şoför, durumu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Polis ekipleri minibüsün önünü keserek, sahte parayı veren kişiyi gözaltına aldı. Ardından yapılan arama sonucunda, şahsın üzerinden iki sahte 50 lira ve bir sahte 100 lira banknot bulundu. Bu durum üzerine sanık hakkında dava açıldı.

YARGILAMA SÜRECİ VE SONUÇLAR

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı Türk Ceza Kanunu’nun 197. maddesinde yer alan “parada sahtecilik” suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezası ile cezalandırdı. Sanık, işlediği suçlamalarını reddederek paraların sahte olmadığını öne sürdü ve beraat talebinde bulundu. Temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay’a ulaştı. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, mahkumiyet kararını hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.

MAHKUMİYET HÜKÜM ONANDI

Daire, sanık tarafından gerçekleştirilen eylemin yasalar çerçevesinde saptandığını ve yargılama sürecindeki işlemlerin de usul ve kanuna uygun olduğunu belirtti. Bu nedenle mahkumiyet hükmünün onanmasına karar verildi.