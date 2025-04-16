Sanık, Üzgünüm, Keşke Olmasaydı Dedi

DURUŞMADA SANIK VE MÜŞTEKİLER HAZIR BULUNDU

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kıvanç Şensöz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılım sağlarken, taraf avukatları ve müştekiler salonda yer aldı. Karar öncesi savunma yapan sanık Şensöz, daha önceki ifadelerini yeniden vurguladı. Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ve pişmanlığı dile getiren Şensöz, ailesinden özür dileyerek, “Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, üzgünüm.” dedi.

MÜŞTEKİLERİN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU

Maktulün annesi Aysun Yıldırıcı, sanığın oğluna acımasızca yumrukla vurduğunu, bu nedenle öldüğünü ve hayatlarını mahvettiğini ifade etti. Baba Muhammet Yıldırıcı, oğluna yapılan acımasız saldırının ardından yaşananları aktardı. Yıldırıcı, çocuğunun aldığı yumruk darbeleri yüzünden yerde hareketsiz yatmasına rağmen sanığın şiddet uygulamaya devam ettiğini savundu. “Var gücüyle vurarak kafa tasını parçalıyor. Bir de doktorculuk oynayıp yerde yatan oğlumu vurmaya, tokat atmaya devam etti. Beyin kanaması geçiren bir kişi yerden kaldırılmamalı; ama o gül gibi çocuğumu kaldırıp yere vurmayı sürdürdü. Varlığımı kaybettim, hayatımız yas içinde kaldı, çok üzülüyoruz. En ağır cezayı almasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

MAHKEME CARASINI DUYURDU

Mahkeme heyeti, sanık Kıvanç Şensöz’e “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanık için indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

OLAYIN ÖNCEKİ GÜNLERİ

Olay, 12 Ekim 2024’te Kepez ilçesinde meydana geldi. Kıvanç Şensöz’ün eşi tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan çiçek buketli fotoğraf, Eşref Yunus Yıldırıcı’nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı tarafından ekran görüntüsü alınıp işletmeye ait sosyal medya hesabında paylaşıldı. Yaşanan tartışmanın ardından Kıvanç Şensöz, çiçek deposunda Yıldırıcı’yı darbetmiş, ağır yaralanan Yıldırıcı, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan şüpheli sonrasında tutuklandı.