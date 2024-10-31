Sanıkların Mevcut Hallerinin Devamına Karar Verildi

DAVA DURUMU VE SANIKLARIN KATILIMI

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın duruşması, Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Bu duruşmada tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır, ayrıca farklı bir davadan hüküm giymiş Enver Altaylı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ise duruşma salonunda yer aldı. Duruşmada firari sanıklar Mustafa Özcan ve Serhat Ilıcak bulunmadı.

TANIK İFADELERİ VE CİNAYETİN SEYRİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hablemitoğlu suikastı sırasında ABD Büyükelçiliği’nde güvenlik görevlisi olan Aslıhan Y., “Sanıkları tanımıyorum. 2002 yılında ABD Büyükelçiliğinde çalışıyordum. Portakal Çiçeği sokağında elçiliğin lojmanı vardı. Olay günü de akşam 19.00’dan sonra oradaydık. Lojmanlara uzak mesafede araç içindeydik. Daha sonra Kuğulu Park’tan aşağı gidince çok fazla polis aracı gördük. Aşağı gidince polisler bizi durdurup kimlik kontrolü yaptı. Silah sesi duymadık. Dikkatimizi çeken bir durum olmadı. Cinayeti ertesi gün öğrendik” diye ifade etti. Mahkeme başkanının, daha önce olay günü şüpheli bir araç hakkında yaptığı hatırlatma üzerine tanık Aslıhan Y., “22 yıl önce olduğu için çok net hatırlamıyorum. Ama doğrudur. Eğer bunu üslerimize rapor olarak bildirmişsem doğrudur” yanıtını verdi.

SAVCILIK İSTEĞİ VE DELİL DURUMU

Tanık ifadelerinin akabinde cumhuriyet savcısı, Fethullah Gülen ile ilgili nüfus kaydı durumunun Adalet Bakanlığı aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı’ndan sorulmasını talep etti. Ayrıca tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır’ın mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamını istedi.