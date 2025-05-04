Şanlıurfa’da 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

TRAGİK OLAYDA İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İbrahim Halil Kılıç (13) ve Rüveyda Demir (12), aileleriyle birlikte piknik yapmak üzere gittikleri kırsal Osmanbey Mahallesi’ndeki sulama kanalına düştü. Akıntı nedeniyle zorlu anlar yaşayan iki çocuk, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hızla kanaldan çıkarıldı. Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan çocukların yapılan müdahalelere rağmen hayatları kurtarılamadı.

VALİDEN ACI AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, her yıl pek çok çocuğun sulama kanalları ve baraj göllerinde boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Valilik tarafından bu alanlara girişin yasaklandığını belirten Şıldak, “Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak veya başka bir amaçla girmek için uygun yerler değildir. Buralara girilmesi son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır” açıklamasında bulundu.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ YENİDEN VURGULANDI

Vali Şıldak, kıymetli vatandaşlara seslenerek, “Lütfen çocuklarınızın tehlikeli ve yasak olan su kanalları, baraj gölleri ve göletlere girmesine, yaklaşmasına ve buralarda oynamasına izin vermeyin. Bu bölgelere yaklaştığınızda çocuklarınızı kesinlikle gözetiminiz altında bulundurun. Hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmamasına fırsat vermeyin” uyarısında bulundu.