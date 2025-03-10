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Şanlıurfa’da Araç Şarampole Devrildi: 1 Ölü

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KAZA DETAYLARI

Şanlıurfa’nın Siverek-Viranşehir karayolunun 25. kilometresinde, Kalfalar Mahallesi çevresinde, Abdulkadir Suncak (30) tarafından yönetilen 01 AEG 350 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bu kaza sonucunda sürücü Abdulkadir Suncak ile yolcular Fatime Suncak (73) ve Ali Suncak (80) yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kazayı gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralıların, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne sevk işlemi gerçekleştirildi. Bu süreçte Fatime Suncak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

JANDARMA İNCELESİ İÇİN GÖREVDE

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri, olayın sebeplerini ve detaylarını araştırmak amacıyla incelemelere başladı.

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