Şanlıurfa’da Doktora Soruşturma Başlatıldı

HASTA YAKINI TACİZ İDDİASI

Şanlıurfa’da görevli Op. Dr. A.Y.’nin hasta yakını İ.D.’yi sosyal medya üzerinden tacizde bulunduğu belirtiliyor. İddiaya göre, hastanede muayene olan bir hastanın yakını olan İ.D., eve döndüğünde sosyal medya hesabında gelen mesajları kontrol ettiğinde, mesajların A.Y. tarafından gönderildiğini fark etti. Bu durumu eşine anlatan İ.D., yaşanan olayı kendisine bildirdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Çift, yazışmaların ekran görüntülerini alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu ve hastane başhekimliğine şikayette bulundu. Şikayet üzerine hastane yönetimi, ilgili doktor hakkında idari bir soruşturma başlattı. Bu süreçte, Şanlıurfa Valiliği de doktorun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarına ilişkin basında yer alan haberler üzerine, ilgili personel hakkında Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır.”