Şanlıurfa’da Elektrik Şirketine YARGITAY Engeli!

DAVACININ DAVASI YARGITAY’A TAŞINDI

Şanlıurfa’da bulunan Mustafa Arslantatar, adına abonelik olmamasına rağmen iki tutanakla kaçak elektrik kullanıldığı iddiasına karşı açtığı davayı Yargıtay’a götürdü. İlk derece mahkemesi, Dicle Elektrik’in sunduğu kaçak elektrik kullandığına dair kanıtları değerlendirirken hukuki olarak yanlış bir işlem yaparak davayı reddetti. Mahkeme, davacının müracaat etmesine rağmen, ispat yükümlülüğünün davalıya değil, davacıya ait olduğuna karar verdi.

DAVALI İSPATLARINI SUNDUĞUNU FARK ETTİ

Dicle Elektrik şirketi, kaçak elektrik faturalarına itiraz edilmediğini, kaçak elektrik tespiti yapıldığını, tutanakların tutulduğunu ve durumun fotoğraflarla belgelendirildiğini belirtti. Şirket, bu nedenle haklı bir gerekçe olduğunu savundu.

Yargıtay ise ispat yükünün davalı şirkette olduğunu, ilk derece mahkemesinin bu yükü ters çevirerek davayı reddetmesinin usul ve kanuna aykırı olduğuna hükmetti.

TEMYİZ KABUL EDİLDİ

Yargıtay, davacı lehine olan kararın, etkili olmamak kaydıyla, ilk derece mahkemesinin kararının kanun yararına bozulmasına karar verdi. Bu aşamadan sonra ilk derece mahkemesi, Yargıtay’ın uyarılarına göre yeni bir karar verebilir ya da mevcut kararda ısrar edebilir. Genelde, ilk derece mahkemeleri Yargıtay’ın tavsiye niteliğindeki kararlarına uyma eğilimindedir.

Jade Damarell İntihar Etti, Kayıtlara Geçti

İngiltere’de 32 yaşındaki paraşütçü Jade Damarell, 4 bin 600 metreden atladıktan sonra paraşütünü açmayarak intihar etti. Soruşturma sonucunda ölüm durumu bu şekilde kaydedildi.
Trump’ın Vergi Politikası: 4 Trilyon Dolara Kadar İyileşme

Bütçe Ofisi, Trump’ın uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin 2025-2035 yılları arasında bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltabileceğini öngördü, ithalat vergilerinin etkisi olumlu olacak.

