Şanlıurfa’da Elektrik Şirketine YARGITAY Engeli!

DAVACI MUSTAFA ARSLANTATAR’IN İTİRAZI

Şanlıurfa’da davacı konumundaki Mustafa Arslantatar, adına herhangi bir abonelik olmamasına rağmen iki farklı tutanakla kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla açtığı davayı Yargıtay’a taşımaya karar verdi. İlk derece mahkemesi, davalı olan Dicle Elektrik’in kaçak elektrik kullanımıyla ilgili ispatları değerlendirme sırasında hukuki olarak yanlış bir işlem yapmasından dolayı davanın reddine hükmetti. Mahkeme, davacının dava açmasına rağmen, ispat yükümlülüğünün davalıya değil, davacıya ait olduğuna dair bir karar verdi.

DAVALI ŞİRKETİN AÇIKLAMALARI

Dicle Elektrik adlı davalı şirket, kaçak elektrik faturalarına zamanında itiraz edilmediğini, kaçak elektrik tespitinin gerçekleştirildiğini, tutanakların tutulduğunu ve kaçak elektriğin fotoğraflarla kanıtlandığını belirtti. Şirket, bu durumu öne sürerek davanın reddini desteklemeye çalıştı.

YARGITAY’IN DEĞERLENDİRMESİ

Yargıtay, ispat yükünün davalı şirkette olduğunu tespit etti ve ilk derece mahkemesinin yanılgılı değerlendirmesiyle ispat yükünü ters çevirdiği için davanın reddine dair kararın usul ve kanuna aykırı olduğuna hükmetti. Yargıtay, davacı lehine, kararın etkili olmamasına karşın, ilk derece mahkemesinin kararının kanun yararına bozulmasını sağladı. Bundan sonraki aşamada, ilk derece mahkemesi Yargıtay’ın yönlendirmeleri doğrultusunda yeni bir karar verebilir ya da mevcut kararında direnebilir. Genel olarak, ilk derece mahkemeler Yargıtay’ın öneri niteliğindeki kararlarına uymayı tercih ediyor.