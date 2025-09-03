Gündem

Şanlıurfa’da Otobüs Devri: 27 Yaralı

sanliurfa-da-otobus-devri-27-yarali

KAZA BİLGİLERİ

Edinilen bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa – Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi çevresinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, iddialara göre kontrolden çıkarak devrildi.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Kaza sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa ve Nizip ilçelerindeki hastanelere taşıdı. İçinde sürücülerle birlikte toplam 43 yolcunun bulunduğu otobüsün Van’dan Hatay’a seyahat ettiği ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak yerel yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Türkiye, Afganistan’a Deprem Yardımı Gönderdi

Afganistan'daki deprem mağdurlarına insani yardım malzemeleri ulaştırmak için Hava Kuvvetleri'ne ait A400M kargo uçağı havalandı.
Ekonomi

Eylül Kira Artış Oranı Belli Oldu!

Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı, eylül ayında kira artış oranı yüzde 39,62 olarak belirlendi. Kiralarda Temmuz ayı için bu oran aşılmayacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.