Şanlıurfa’da Otobüs Devri Oldu: 27 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Olay, sabaha karşı Şanlıurfa – Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, iddialara göre kontrolünü kaybederek devrildi.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Olay yerinde bulunan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulanslarla Şanlıurfa ve Nizip ilçelerinde bulunan hastanelere sevk etti. İçerisinde sürücülerle birlikte toplamda 43 yolcunun bulunduğu otobüsün Van’dan Hatay’a yolcu taşıdığı öğreniliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.