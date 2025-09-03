Gündem

Şanlıurfa’da Otobüs Devrildi: 27 Yaralı

sanliurfa-da-otobus-devrildi-27-yarali

KAZA YERİ VE ZAMAN

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa – Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi yakınlarında meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen sürücüsünün kullandığı 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, iddialara göre kontrolden çıkarak devrildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulanslarla Şanlıurfa ve Nizip ilçelerindeki hastanelere kaldırdı. İçerisinde sürücülerle birlikte toplam 43 yolcunun bulunduğu otobüsün Van’dan Hatay’a yolcu taşıdığı tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak gerekli incelemelerin yapılması için soruşturma başlatıldı. Bu olayın detayları ve gelişmeler, ilerleyen zamanlarda daha fazla bilgiyle kamuoyuyla paylaşılacak.

