Şanlıurfa’da Otobüs Devrildi: 27 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Edinilen bilgilere göre, kaza sabaha karşı Şanlıurfa – Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi civarında meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen sürücüsü tarafından kullanılan 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, iddialara göre kontrolden çıkarak devrildi.

OLAY YERİNDE KURULAN KURTARMA EKİBİ

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Olayla ilgili ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa ve Nizip ilçelerindeki hastanelere sevk etti.

İçerisinde sürücülerle birlikte 43 yolcunun bulunduğu otobüsün Van’dan Hatay’a yolcu taşıdığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.