Şanlıurfa’da Otobüs Devrildi: 27 Yaralı

KAZA YERİ VE DURUM

Kazanın sabaha karşı Şanlıurfa – Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi civarında gerçekleştiği öğrenildi. 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi henüz belirlenemediği giden bilgilere göre, kontrolden çıkarak devrildi. Bu durum, bölgede ciddi bir kaza meydana getirdi.

MÜDAHALE VE YARALILAR

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere sevk etmek üzere ambulanslara taşıdı. Otobüs içerisinde, sürücüler dahil toplam 43 yolcunun bulunduğu kaydedildi. Otobüsün Van’dan Hatay’a yolcu taşıdığı bilgisi verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayın sebep ve sonuçlarının belirlenmesi amacıyla yetkililer gerekli incelemeleri yapacak.