Şanlıurfa’da Otobüs Devrildi: 27 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Edinilen bilgilere göre, kaza Şanlıurfa – Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi yakınlarında sabaha karşı gerçekleşti. Sürücüsünün ismi henüz belirlenmeyen 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, iddialara göre kontrolden çıkarak devrildi.

MÜDAHALE VE YARALILAR

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ekipler, yaralılara ilk yardımı yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa ve Nizip ilçesindeki hastanelere sevk etti. Otobüsün içerisinde, sürücülerle birlikte toplamda 43 yolcu bulunduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak gerekli incelemelerin yapıldığı ve bir soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.