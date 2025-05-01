Şanlıurfa’da Sağlık Raporu Soruşturması Yapıldı

ŞANLIURFA’DA DOLANDIRICILIK OLAYI DEŞİFRE EDİLDİ

Şanlıurfa’da dikkat çekici bir dolandırıcılık olayı ortaya çıkarıldı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, askerlik döneminde alınan sağlık raporlarıyla ilgili yapılan dolandırıcılık ihbarları üzerine bir araştırma yürütmeye başladı.

MUAYENEDE USULSÜZLÜK

Yapılan çalışma kapsamında, askerlik çağındaki sağlıklı bireylerin yerine, engelli veya ağır sağlık sorunları bulunan kişilerin muayeneye sokulup ‘askerlik yapmaya elverişli değildir’ şeklinde sahte rapor aldıkları belirlendi.

OPERASYON VE GÖZALTILAR

Bu bilgilere dayanarak yürütülen soruşturma çerçevesinde, tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE RAPORLA TUTUKLANMALAR

Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile sahte sağlık raporları ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlamalarıyla tutuklandı. Diğer 24 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.