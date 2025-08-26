Şanlıurfa’da Taciz Olayı Soruşturuluyor

SOCIAL MEDYA TACİZİ İDDİASI

Şanlıurfa’da görev yapan Op. Dr. A.Y., bir hasta yakını olan İ.D.’yi sosyal medya üzerinden taciz etmekle suçlanıyor. İddiaya göre, hastanede muayene olan İ.D., evine döndüğünde sosyal medya hesabındaki gelen mesajları kontrol etti. Mesajların A.Y. tarafından gönderildiğini gören İ.D., durumu eşine bildirdi.

SUÇ DUYURUSU VE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

Çift, yazışmaların ekran görüntülerini alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu ve hastane başhekimliğine de şikayette bulundu. Yapılan şikayet üzerine hastane yönetimi, ilgili doktor hakkında idari bir soruşturma başlattı. Şanlıurfa Valiliği ise doktorun görevden uzaklaştırıldığını kamuoyuna duyurdu.

AÇIKLAMALAR VE GELECEK ADIMLAR

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarına ilişkin basında yer alan haberler üzerine, ilgili personel hakkında Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır.” ifadeleri yer aldı. Bu gelişmeler, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair dikkat çekiyor.