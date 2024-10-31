“Şanlıurfa’nın Lezzetleri Ankara’da Tanıtıldı”

ETKİNLİĞİN DÜZENLENMESİ

Uluslararası Ortadoğu İnsan Hakları Federasyonu, başkentte ‘Şanlıurfa Yemek ve Baharat Şenliği’ni gerçekleştirdi. AKM Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen bu etkinlikte, kuru dolma, isot, tahin, salça, fıstık ve çiğ köfte gibi ürünler tezgahlarda sergilendi. Şanlıurfa’nın zengin tarihi ve mutfak kültürü etkinlik sayesinde tanıtıldı. Ustalar çiğ köfte yoğurdu, türküler eşliğinde halaylar çekildi.

YARIŞMALAR VE KAZANANLAR

Etkinlik boyunca bol isotlu çiğ köfte ve en hızlı Urfa kebabı yeme yarışmaları da düzenlendi. En hızlı Urfa kebabı yeme yarışmasında birinciliği elde eden Lokman Tıraş, Şanlıurfa’nın yöresel lezzetlerini içeren bir hediye paketi kazandı. Tıraş, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, “Urfa’yı herkes bilir, yemekleri olsun, gezilecek yerleri olsun. Urfa bizim baş tacımızdır.” şeklinde konuştu.

Bol isotlu çiğ köfte yarışmasının kazananı Feryal Öcek ise “Yapanların eline sağlık, bir tane daha yiyebilirim diyebilirim, çok güzel olmuş.” diyerek duygularını ifade etti. Öcek, yarışma sonucunda isot kolonyası ile ödüllendirildi.