Santorini’de Sismik Hareketlilik: AFAD Risk Değerlendirmesi

SON GÜNLERDEKİ SİSMİK AKTİVİTE DEĞERLENDİRİLDİ

Ege Denizi’ndeki Santorini Adası’nda son zamanlarda görülen sismik aktivite ve olası riskler, AFAD Başkanlığı’nda yapılan bir toplantıda ele alındı. Yunanistan’a bağlı Santorini Adası ve çevresinde artan sismik hareketlilik uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD koordine edilen toplantıda, bölgedeki depremlerin durumu incelendi ve olası senaryolar masaya yatırıldı.

DEPREM RİSKİ VE ÖNLEMLER ANALİZ EDİLDİ

Toplantıda uzmanlar, Santorini Adası’nın jeolojik özelliklerine dikkat çekerek artan sismik hareketliliğin muhtemel etkilerini değerlendirdi. Ayrıca, bölgedeki deprem riski için alınabilecek önlemler tartışıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Münir Karaloğlu’nun başkanlık ettiği toplantıda, Ege Denizi üzerindeki Santorini Adası ve çevresinde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren görülen sismik aktivitenin neden olabileceği büyük bir depremin, tsunami veya volkanik patlamanın ülkemiz için oluşturabileceği tehditler, hazırlıklar ve alınan önlemler AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile uzman bilim insanları tarafından değerlendirildi.

BÖLGESEL AKTİVİTE HAKKINDAKİ BİLGİLER

Toplantıda öne çıkan başlıklar arasında, bölgedeki aktivitelerin güncel durumu dikkat çekti. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda, 7 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 3’ten büyük depremlerin sayısı 761’e ulaştı. Kaydedilen en büyük deprem, 5,2 Mw büyüklüğünde olup, depremler Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda yer alıyor ve derinlikleri 5 ile 25 km arasında değişiyor. Ülkemize en yakın deprem ise 140 km mesafede meydana geliyor.

Depremler, Güney Ege Volkanik Ada yayındaki Santorini Adası’nın 6,5 km kuzeydoğusunda bulunan sualtı kratere sahip Kolumbo volkanının çevresinde yoğunlaşıyor. Bilinen en son volkan patlaması 1950 yılında gerçekleşmiş durumda. Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda yer alan denizaltındaki diri Yamurgi (Amorgos) fayı üzerinde 1956 yılında 7,5 Mw büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Devam eden sismik aktivite, olası bir volkanik hareketliliğe yol açma ihtimalini barındırıyor. Ancak, 2011-2012 yıllarında benzer bir sismik aktivite yoğunluğu 14 ay boyunca yaşanmış fakat herhangi bir volkanik patlamaya yol açmamıştır. Tarihsel kayıtlarda olduğu gibi olası bir patlama sonrasında volkandan çıkan ince taneli volkanik kül ve deprem sonrası oluşabilecek tsunami gibi tehditler ülkemize ulaşabilir.

ALINAN ÖNLEMLER VE YAPILAN HAZIRLIKLAR

Sismik aktivitenin arttığı andan itibaren, AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden oluşan bir kurulu, ülkemiz bilim insanları ile sürekli durum değerlendirmesi yapmak üzere oluşturuldu. İzmir, Aydın ve Muğla illerine olası tsunami ve acil durumlar için mobil siren sistemi gönderildi. Olası acil durumlarda vatandaşlara SMS ile bilgi iletilebilecek mevcut bir sistem hazır hâlde bulunuyor. İzmir, Aydın ve Muğla Valiliklerine ek olarak, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Sivas ve Samsun İl AFAD Müdürlüklerinden destek personel ve ekipman gönderildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, tsunami uyarı sistemi ile AFAD Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) arasında bir entegrasyon gerçekleştirilmiş olup bu sayede gelecek tsunami uyarıları doğrudan tüm AYDES kullanıcılarına ve bölgedeki vatandaşlara ulaşacaktır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olası volkanik hareketlilik durumunda meydana gelebilecek volkanik gaz ve külün atmosferdeki dağılımını takip etmek için günlük raporlar hazırlıyor.

Bölgedeki AFAD İl ve Birlik Müdürlükleri de hazırlıklarını tamamladı ve destek iller hazır bir şekilde beklemektedir. 10 Şubat’tan itibaren AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ile Deprem Danışma Kurulu’nun bilim insanlarından oluşan bir heyet, AFAD koordinesinde bölgede bulunan illerde (Muğla, Aydın ve İzmir) bilgilendirme toplantıları gerçekleştirecektir. Yunanistan’daki üniversiteler ve araştırma kurumları ile bilgi alışverişi de sürdürülmektedir. AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Deprem Danışma Kurulu, sismik aktiviteyi, deprem, volkanizma ve tsunami tehlikeleri açısından AFAD ile birlikte izlemektedir.