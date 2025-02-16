Santorini’de Volkanik Hareketlilik Uyarısı Yapıldı

VOLKANİK HAREKETLİLİK UYARISI

Yunanistan’da bulunan Santorini adası ve çevresinde volkanik hareketlilikle ilgili bir uyarı yapıldı. Deprem Korunma ve Planlama Organizasyonu (OASP) Başkanı Profesör Efthimios Lekkas, iki farklı Komitenin (Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Sismik Risk Azaltma Daimi Bilimsel Komitesi ile OASP’nin Yunan Volkanik Yayını İzleme Daimi Bilimsel Komitesi) bugün ortak bir toplantı gerçekleştirdi. To Vima’da yer alan habere göre, komite, bölgedeki 3 ve üzeri büyüklüğündeki depremlerin sayısının 1300 olduğunu vurgulayarak, bir dizi önemli uyarıda bulundu.

DEPREM VERİLERİ VE SİSMİK AKTİVİTE

Komitenin yaptığı uyarılar arasında, Thira ile Amorgos arasındaki Anydros deniz bölgesindeki sismik dizilimin, 1 Şubat’tan günümüze kadar yaklaşık 3 ve üzeri büyüklüğünde 1300 deprem yaşandığını ve kaydedilen en büyük depremin büyüklüğünün ise 5.3 olduğunu belirtmesi dikkat çekiyor. Anydros adasında mevcut sismik aktivitenin, Kuzey Batı ve Güney Doğu yönlerindeki denizaltı faylarından kaynaklandığı belirtilirken, bunun bölgenin daha geniş jeodinamik bağlamının bir parçası olduğu ifade ediliyor. Eldeki verilere göre, bu aktivite, tektonik hareketlerin ve derin magmatizmanın bir araya gelmesiyle oluşmuş durumda.

ZEMİN DEFORMASYONU VE OKUL KAPANMALARI

Kaldera içindeki sismik aktivite mevcut seviyelerde devam ederken, Santorini’nin daha geniş alanlarında artan zemin deformasyonu gözlemleniyor. Alınan karar doğrultusunda, Thira, Ios, Anafi ve Amorgos’taki okullar, 21 Şubat 2025 Cuma gününe kadar kapalı kalacak. Komite, çarşamba günü tekrar toplanarak durumu değerlendirecek.