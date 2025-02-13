santorini-nin-volkanik-aktivitesi-takip-ediliyor

SANTORİNİ’DE DEPREM FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Santorini ve çevresindeki depremler durmak bilmiyor. Yunanistan, olağanüstü hal ilan edilen bölgedeki deniz tabanına yoğunlaşmış durumda. Santorini’de ve çevresinde hâlâ denizaltında gaz çıkışı süren volkanların varlığı söz konusu. Deprem fırtınası esnasında yapılan ölçümler, “kaldera” adı verilen, volkanik patlama sonucunda meydana gelen toprak çökmeleriyle oluşan yer şeklinin kaymaya başladığını gösteriyor. Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Thanasis Ganas, 2024 yılı ağustos ayından itibaren bu tabanın 4 santimetreye kadar yükseldiğini belirtti. Uzmanlar, kalderanın doğuya doğru yaklaşık 6 santimetre yatay hareket ettiğini de gözlemlediler.

DEĞİŞİMLERİN NEDENLERİ VE ÖNEMİ

Ganas, “Bu bir teşvikin sonucudur. Şimdilik endişe verici olduğunu söyleyemem çünkü 2011-2012’de de aynı şeyi gördük ve ardından herhangi bir patlama yaşanmadı. Ama bu önemli bir değişim ve bunu takip etmemiz gerekiyor” açıklamasını yaptı. Bu önemli değişimlerin, magmanın mantodan kabuğa, oradan da Nea Kameni’nin altında ve Oia ile Nea Kameni arasında 3 kilometre derinlikte bulunan magma odasına yükselmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yunan bilim insanı Kostas Synolakis, Santorini’de volkanik bir patlamanın mümkün olduğunu ancak bunun çok büyük bir güçte olmayacağını ifade etti.

OLASI PATLAMALAR VE TSUNAMİ RİSKİ

Synolakis, “Yaz aylarından itibaren kaldera bölgesinde zeminde deformasyon başladı. Ayrıca Kolumbo’da deniz tabanından çıkan gazlar da var. Bunlar sismik titreşimler ve volkanik sıvıların yüzeye doğru hareketiyle birleşince volkanik bir patlama mümkün oluyor, ancak çok büyük bir güce sahip olmuyor,” şeklinde konuştu. Kolumbo denizaltı volkanının patlaması durumunda büyük bir tsunami dalgası oluşturma ve çıkan zehirli gazların çevre adalarda ölümlere yol açma olasılığı da belirtiliyor. Bu durum, bölgedeki riskleri artırıyor ve daha fazla veri toplanmasını gerektiren bir konu olarak karşımıza çıkıyor.