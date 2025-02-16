Santorini Volkanik Aktivite Uyarısı Yapıldı

YUNANİSTAN’DA VOLKANİK HAREKETLİLİK UYARISI

Yunanistan’da, Santorini adası ve çevresinde volkanik hareketlilikle ilgili uyarı yapıldı. Deprem Korunma ve Planlama Organizasyonu (OASP) Başkanı Profesör Efthimios Lekkas, Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Sismik Risk Azaltma Daimi Bilimsel Komitesi ile OASP’nin Yunan Volkanik Yayını İzleme Daimi Bilimsel Komitesi’nin ortak toplantısında önemli bilgileri paylaştı. To Vima’da yer alan habere göre, komite bölgede 3 ve üzeri büyüklüğündeki depremlerin sayısının 1300’e ulaştığını duyurdu.

SİSMİK DİZİLİMDE GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

Anydros deniz alanındaki sismik dizilim, 1 Şubat’tan bu yana yaklaşık 3 üzerinde büyüklüğü olan 1300 deprem kaydedildi ve en yüksek büyüklük 5.3 olarak belirlendi. Komite, “Thira ve Amorgos arasındaki sismik dizilim, belirgin bir azalma göstermektedir” açıklamasında bulundu. Anydros adası çevresindeki mevcut sismik aktivite, Kuzey Batı ve Güney Doğu yönlerindeki denizaltı faylarının etkisiyle ortaya çıkmakta ve bu durum, bölgenin daha geniş jeodinamik bağlamı içinde değerlendiriliyor.

DAHA DERİN MAGMATİZMALARI VE ZEMİN DEFORMASYONU

Elde edilen veriler, sismik aktivitenin tektonik hareketlerle derin magmatizma birleşiminden kaynaklandığını gösteriyor. Kaldera içindeki sismik aktivite, benzer seviyelerde seyretmeye devam ederken, Santorini’nin daha geniş kesimlerinde artan zemin deformasyonu gözlemleniyor. Bu çerçevede, alınan karar gereği Thira, Ios, Anafi ve Amorgos’taki okullar 21 Şubat 2025 Cuma gününe kadar kapalı kalacak. Komitenin çarşamba günü yeniden toplanması planlanıyor.