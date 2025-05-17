Sapanca Bungalovda Çocuk Boğuldu

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, Muradiye Mahallesi’nde bir ailenin bungalovda konaklaması sırasında talihsiz bir olay meydana geldi. Ailenin 4 yaşındaki çocuğu A.A., havuza düştü ve durum yaklaşık 10 dakika sonra ailesi tarafından fark edildi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Çocuğun havuzdan çıkarılmasıyla birlikte sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan ekipler, A.A.’yı Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, bungalov işletmesinin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024 itibarıyla iptal edildiği belirlendi. Ayrıca ruhsatının olmadığı ve konaklayanların girişlerini Kimlik Bildirim Sistemi’ne (KBS) zamanında yapmadığı tespit edildi. Bu sebeple, konuya dair adli ve idari tahkikat başlatıldı.