Sapanca’daki Bungalov’da Gizli Kamera Tespiti!

İstanbul’dan Sapanca’ya gelen bir tatilci, bungalovda bulunan aydınlatma lambalarından birinin farklı olduğunu fark edince gizli kamera olduğunu anladı. M.K., durumu hemen polise bildirerek işletme hakkında şikayette bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, işletme üzerinde inceleme gerçekleştirdi ve işletme sahibine ait tüm dijital materyallere el koydu.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, işletme sahibi Hüseyin K. ve ortağı olduğu iddia edilen Tansel S. gözaltına alınarak tutuklandı. İfadelerinde, “Sapanca’da üç bungalov yapıp ticarete başladık” diyen Şüpheliler, gizli kamera olayından haberdar olmadıklarını ve internet üzerinden müşteri kiraladıklarını belirtti.

CEP TELEFONLARI İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, gizli kamerayla ilgili materyallere rastlandı. Bu gelişme üzerine Sapanca Cumhuriyet Savcılığı, “kuvvetli suç şüphesi” gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. Şüphelilerin telefonları kriminal inceleme için el konuldu.

HAFTADA CANLI YAYIN YAPABİLİYOR

Odadaki avizeden çıkan ampul görünümündeki kamera, Wi-Fi özelliğiyle canlı yayın yapma kapasitesine sahip olduğu belirlendi. Polis, gizli kameranın Wi-Fi özelliğinden bağlantı sağlayarak internet üzerinden takip yapmaya yönelik de kriminal inceleme başlattı. Ayrıca, Sapanca Belediyesi ekipleri, ilgili tesisi süresiz olarak kapattı.

91 BUNGALOV MÜHÜRLENDİ

Sapanca’daki diğer bir büyük otel işletmesi olan, 91 bungalovun bulunduğu tesis de gerekli yasal izinler ve ruhsatlara sahip olmadığı için Sapanca Belediyesi tarafından mühürlendi.