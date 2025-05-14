“Şara’dan Erdoğan’a Teşekkür Mesajı”

ŞARA’NIN KONUŞMASIYLA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye’de ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Şara, Suriye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek kalkınma ve yeniden yapılanma sürecinin başladığını ifade etti. “Bugün Suriye’nin modern kalkınmasının başlangıcıdır. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak.” dedi.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Şara, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Suriye halkına verdiği sürekli destekten dolayı teşekkür etti. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettim. 14 yıldır halkımızın yanında duran, devlet olarak büyük bir yükü omuzlayan bir lider. Milyonlarca Suriyeliyi misafir etti. Kendisinde sevgiyi, dostluğu ve Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için tam bir kararlılık gördüm.” ifadelerini kullandı.

YATIRIM ATMOSFERİNİ GÜÇLENDİRME HEDEFİ

Yeni dönemde Suriye’nin yatırım ortamını güçlendirme ve ulusal birlik temelinde ilerleme hedeflerine vurgu yapan Şara, “Bu bağlamda Suriye, yatırım ortamını güçlendirme, ekonomik mevzuatı geliştirme, yerli ve yabancı sermayeyi yeniden yapılandırma ve kalkınma süreçlerini etkin kılacak tüm kolaylıkları sağlama taahhüdünü yineler.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Suriye’deki yerli ve yabancı yatırımcıları, Arap kardeşleri, Türk dostları ve dünyanın dört bir yanındaki dostları çeşitli sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmaya davet etti.

SURİYE’NİN BİRLEŞİK GELECEĞİ

Şara, Suriye’nin destek veren ülkeler ve liderlerine de teşekkür ederek, “Suriye size söz veriyor. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak. İyilikle uzanan her ele vefa gösterecek.” dedi. Şara, Suriye’nin artık dış müdahalelerin hedefi olmayacağını ve bölünmeye izin verilmeyeceğini vurgulayarak, “Suriye, tüm Suriyelilerindir. Suriye, tüm inanç ve etnik gruplardan halkındır. Bu mübarek topraklarda yaşayan herkesindir.” ifadelerini kullandı.

Şara’nın konuşmasının ardından İdlib, Humus, Şam, Hama ve Lazkiye’de halk, destek gösterileri düzenledi.