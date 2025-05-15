Şara, Erdoğan’a 14 Yıldır Teşekkür Etti

SURİYE CUMHURBAŞKANI ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPTI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye aracılığıyla ulusa seslendi. Şara, Suriye’nin zorlu bir süreçten geçerek kalkınma ve yeniden yapılanma dönemini başlattığını ifade etti ve “Bugün Suriye’nin modern kalkınmasının başlangıcıdır. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak.” dedi.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Suriye halkına verdiği uzun süreli destekten dolayı teşekkür eden Şara, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettim. 14 yıldır halkımızın yanında duran, devlet olarak büyük bir yükü omuzlayan bir lider. Milyonlarca Suriyeliyi misafir etti. Kendisinde sevgiyi, dostluğu ve Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için tam bir kararlılık gördüm.” ifadelerini kullandı.

YATIRIM ORTAMININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Yeni dönemde Suriye’nin yatırım ortamını güçlendirmek ve dış müdahalelere karşı ulusal birlik temelinde ilerlemek istediklerini söyleyen Şara, “Bu bağlamda Suriye, yatırım ortamını güçlendirme, ekonomik mevzuatı geliştirme, yerli ve yabancı sermayeyi yeniden yapılandırma ve kalkınma süreçlerini etkin kılacak tüm kolaylıkları sağlama taahhüdünü yineler. Yurt içindeki ve dışındaki tüm Suriyeli yatırımcıları, Arap kardeşlerimizi, Türk dostlarımızı ve dünyanın dört bir yanındaki dostları çeşitli sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz.” dedi.

BARIŞ VE ORTAK ÇALIŞMA VURGUSU

Suriye’ye destek veren ülke ve liderlere teşekkür eden Şara, “Suriye size söz veriyor. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak. İyilikle uzanan her ele vefa gösterecek. Artık Suriye, nüfuz çatışmalarının sahası olmayacak. Dış müdahalelerin hedefi haline gelmeyecek. Suriye’nin bölünmesine izin verilmeyecek. Eski rejimin bölücü anlatılarına geçit verilmeyecek. Suriye, tüm Suriyelilerindir. Suriye, tüm inanç ve etnik gruplardan halkındır. Bu mübarek topraklarda yaşayan herkesindir.” ifadesinde bulundu.

Şara’nın konuşmasının ardından İdlib, Humus, Şam, Hama ve Lazkiye’de halk, destek gösterileri yaptı.