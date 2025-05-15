Şara, Erdoğan’a Teşekkür Etti; 14 Yıl

SURİYE CUMHURBAŞKANI AHMED ŞARA KONUŞMASIYLA YENİ DÖNEMİ DUYURDU

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye’de ulusa sesleniş konuşması yaptı. Şara, Suriye’nin zorlu bir dönemden geçerek kalkınma ve yeniden yapılanma sürecini başlattığını vurgulayarak, “Bugün Suriye’nin modern kalkınmasının başlangıcıdır. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak.” dedi.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR VE DESTEK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Suriye halkına yıllardır verdiği destek için teşekkür eden Şara, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettim. 14 yıldır halkımızın yanında duran, devlet olarak büyük bir yükü omuzlayan bir lider. Milyonlarca Suriyeliyi misafir etti. Kendisinde sevgiyi, dostluğu ve Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için tam bir kararlılık gördüm.” ifadelerini kullandı.

SURİYE’NİN YATIRIM ORTAMINI GÜÇLENDİRME HEDEFİ

Yeni dönem hedeflerinden bahseden Şara, Suriye’nin yatırım ortamını güçlendirmeyi ve dış müdahalelere karşı ulusal birlik temelinde ilerlemeyi umduklarını belirtti. Şara, “Bu bağlamda Suriye, yatırım ortamını güçlendirme, ekonomik mevzuatı geliştirme, yerli ve yabancı sermayeyi yeniden yapılandırma ve kalkınma süreçlerini etkin kılacak tüm kolaylıkları sağlama taahhüdünü yineler. Yurt içindeki ve dışındaki tüm Suriyeli yatırımcıları, Arap kardeşlerimizi, Türk dostlarımızı ve dünyanın dört bir yanındaki dostları çeşitli sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz.” dedi.

SURİYE’Yİ BARDAK ÜZERİNE INŞA ETME VAADİ

Şara, destek veren ülke ve liderlere teşekkür ederek, “Suriye size söz veriyor. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak. İyilikle uzanan her ele vefa gösterecek. Artık Suriye, nüfuz çatışmalarının sahası olmayacak. Dış müdahalelerin hedefi haline gelmeyecek. Suriye’nin bölünmesine izin verilmeyecek. Eski rejimin bölücü anlatılarına geçit verilmeyecek. Suriye, tüm Suriyelilerindir. Suriye, tüm inanç ve etnik gruplardan halkındır. Bu mübarek topraklarda yaşayan herkesindir.” şeklinde konuştu.

Şara’nın konuşmasının ardından İdlib, Humus, Şam, Hama ve Lazkiye’de halk, destek gösterileri düzenledi.