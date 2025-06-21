Saraçhane Davasında Ara Karar Açıklandı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen “yolsuzluk” soruşturması sonucunda yapılan izinsiz yürüyüşlere katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 139 şüpheli, mahkemeye çıktı. Bu kapsamda sanıklar, ilk kez hakim karşısında yer aldı. Dava, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü ve duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

TUTUKSUZ SANIKLARIN ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Mahkeme, diğer sanıkların savunmalarını dinledikten sonra ara kararını açıkladı. Tüm tutuksuz sanıkların ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Bunun yanı sıra, duruşmadaki diğer eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşma tarihi 30 Haziran’a ertelendi. Hazırlanan iddianamede, 139 şüphelinin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.