Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu’na Destek Gösterileri

İZİNSİZ GÖSTERİDE TANSİYON YÜKSELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla ilgili soruşturmayı protesto etmek amacıyla Saraçhane’de izinsiz bir gösteri düzenlendi. Eylem sırasında, güvenlik güçleri ile protestocular arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Göstericilerden bazıları, polise su şişesi, tahta parçaları ve meşale fırlattığı gözlemlendi.

POLİS ENGELLEYİNCE GERGİNLİK ARTTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar çerçevesinde, bir grup protestocu Saraçhane’deki İBB binasının önünde toplandı. Kalabalığın içinde bazı bireyler, Taksim Meydanı’na doğru yürümek için Bozdoğan Kemeri’ne yöneldi. Ancak, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, grubun ilerlemesine izin vermedi. Bu engellemeler, protestocular ile polis arasında gerginliği artırdı.

PROTESTOCULAR KÜÇÜK BİR SALDIRI DA BULUNDU

Gerilimin tırmanması üzerine, protestocu gruptan bazı kişiler, yüzlerinde maske olduğu halde polise yönelik meşale, su şişesi ve tahta parçaları fırlattı. Bu olaylar, protestonun içindeki tansiyonu daha da yükseltti.