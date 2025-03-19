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Saraçhane’de İmamoğlu İçin Kalabalık Toplandı

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İBB BAŞKANI EKREM İMAMOGLU’NA YÖNELİK PROTESTOLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve birçok kişinin gözaltına alınmasının ardından, İstanbul’un Saraçhane bölgesindeki belediye binası önünde büyük bir kalabalık toplandı. Binlerce kişi, gözaltı kararına karşı protesto göstermek için bir araya geldi.

DİLEK İMAMOĞLU KALABALIĞA SESLENDİ

Protestoculara yönelik konuşmasını yapan Dilek İmamoğlu, durumu destekleyenlere hitap ederek, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Kalabalık, İmamoğlu’nun hitaplarıyla daha da coşkulu bir hale geldi.

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Morgan Stanley’nin Borsa İstanbul Kararı Açıklandı

İmamoğlu'nun gözaltı durumu sonrası borsa düşerken, altın ve döviz tarihî zirvelerini gördü. Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildiğini açıkladı; bu durumun güncel gelişmelerle ilgisi olmadığı belirtildi.
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ABD’den İmamoğlu Hakkında Yorum Yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili olarak iç işleyişe müdahale etmeyeceklerini belirtti.

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