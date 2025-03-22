Saraçhane’de Polis Önünde Evlenme Teklifi

TEPKİLER DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasının ardından başlayan tepkiler, Çağlayan Adliyesi’ne getirildiği günde de 4. gününde Saraçhane’de devam ediyor. Yüzbinlerce kişi yasak ve engellemelere rağmen İBB binasının yer aldığı Saraçhane’de bir araya geldi.

ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

Saraçhane’de gerçekleştirilen eylemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gezi’yi kriminalize eden, halen arkadaşlarımızı içerde tutanlar bu ülkeyi adım adım bu noktaya getirirken bu engeli ilk aşan İstanbul Üniversitesi oldu. Bugün bu meydan varsa İstanbul Üniversiteli gençler sayesinde var” şeklinde konuştu.

DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Eylem esnasında ortaya çıkan ilginç anlar da dikkat çekti. Saraçhane’deki Bozdoğan kemeri önünde yapılan eylemde, polis barikatı önünde duran bir kişi, elinde “Merak etme çocuğum, gelecekteki annen ve baban burada.” yazılı pankartla sevgilisine evlenme teklif etti.