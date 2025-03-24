Saraçhane’deki Gösterilerde Polis Tehdit Edildi

İZİNSİZ GÖSTERİLER YAPILDI

Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının ardından Saraçhane’de toplanan eylemciler, izinsiz gösteri gerçekleştirerek polis uyarılarına rağmen dağılmayarak taşkınlık çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğündeki gruplar, sokağa inerek protestolar sırasında polislere saldırıp tehditlerde bulundu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saraçhane’de yaşanan protestolarda A.K. isimli bir göstericinin, barikatta duran bir çevik kuvvet polislerine “Emekli olduğunda bulacağım seni” şeklindeki tehdidi, kameralar tarafından kaydedildi. Bu görüntülerin sosyal medya üzerinde paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek A.K.’yi tespit etti.

KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler sonucunda A.K.’nin Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunduğu belirlendi. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde A.K. yakalanarak gözaltına alındı.