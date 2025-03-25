Saraçhane’deki Hakaret Krizi Gündemde

PROTESTO SÜRECİNE YENİ BİR BOYUT EKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Türkiye’nin dört bir yanında protestolarla siyasette tansiyonu yükseltiyor. Çarşamba günü başlayan ve Pazar günü İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla zirveye ulaşan olaylar, ağırlıklı olarak Saraçhane çevresinde yoğunlaştı. Ancak geçtiğimiz akşamki gösterilerde bazı protestocuların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum annesi hakkında çirkin ifadeler kullanması, siyasetin ana gündem maddesi haline geldi. Bakanlar ve AK Partili isimler, sosyal medya aracılığıyla sert tepkiler gösterirken, Emniyet 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

HAKARET KRİZİ VE YENİ DİNAMİKLER

Saraçhane’deki nöbet, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından dayanışma hareketi olarak başlamıştı. Ancak geçtiğimiz akşamki olaylar, eylemlerin yönünü değiştirdi. Kalabalık arasındaki bazı protestocular, Erdoğan ve ailesine yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla hükümetten açıklamalar gelmeye başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır” diyerek 41 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

HÜKÜMETTEN GELEN TEPKİLER

Hükümet yetkililerinin tepkileri çabuk geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşananları lanetlediğini belirterek, “Bu aşağılık dile zemin hazırlayanlar toplumsal gerilim oluşturmayı hedefleyenler, utanç verici suçlarını gizleme çabası içinde olanlardır,” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin saldırılar hukuk önünde karşılığını bulacaktır” şeklinde açıklamada bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise hakaretleri “nefret ve kin provokasyonu” olarak tanımlarken, “Bu edepsizlik ne ifade özgürlüğüdür ne de demokratik bir hak arayışıdır,” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, “Bu alçaklığın elbet bir bedeli olacaktır,” diyerek tepkisini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, “Sokakları karıştırmaya çalışanların ve nefret dilini destekleyenlerin akıbeti, milletimizin feraseti karşısında eriyip gitmek olacak ve bu rezilliğin hesabı hukuk önünde muhakkak sorulacaktır,” açıklamasında bulundu.

RTÜK’TEN YENİ UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, olayların medyadaki yansımalarına vurgu yaptı. Şahin, “Kendini bilmez ahlaksız bir güruhun edep dışı söylemlerini canlı yayın bahanesiyle veren yayın kuruluşları hakkında ilk toplantıda en ağır müeyyideler uygulanacak,” dedi. Ayrıca, halkı provokasyonlara karşı uyararak resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini belirtti. Bu süreç, medya kuruluşlarının yayın politikalarını yeniden gözden geçirmesine yol açabilir.

POLİS VE GÖSTERİCİLER ARASINDA GİDİP GELEN GERGİNLİK

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra, Türkiye’nin pek çok ilinde protestolar başlamıştı. Saraçhane, bu eylemlerin merkezi haline gelirken, zaman zaman polis ile göstericiler arasında gerilimler yaşandı. Hükümet yetkilileri, sokak hareketlerini “kamu düzenini bozma girişimi” olarak yorumlarken, muhalefet kanadı bu durumu “demokrasiye darbe” olarak değerlendiriyor. Dünkü hakaret olayları, bu kutuplaşmayı daha da derinleştiriyor.

SOSYAL MEDYADA YÜKSELEN TEPKİLER

Sosyal medya, hakaret olaylarının ardından adeta bir tepki alanına dönüştü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır,” derken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Ağızlarından pislik saçan bu şeref yoksunlarını teşvik edenleri biliyoruz. Milletin sabrıyla oynamayın,” ifadeleriyle muhalefeti hedef aldı.

GELECEKTE NELER OLACAK?

Hakaret olaylarının ardından gözler hem hukuki süreçlere hem de sokaklarda yaşanan hareketliliğe çevrildi. Emniyetin gözaltı operasyonları devam ederken, RTÜK’ün medya kuruluşlarına yönelik alacağı kararlar da merak ediliyor. Türkiye’deki siyasi atmosferin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği, bu olayların yansımalarına bağlı olarak şekillenecek gibi duruyor.