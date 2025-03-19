Saraçhane’deki Toplantıda Özel’den İmamoğlu İçin Çağrı

GÖZALTI KARARLARI VE TEPKİLER

Hakkında başlatılan iki soruşturma çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi için gözaltı kararı alındı. İmamoğlu’nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’deki İBB binası önünde büyük bir kalabalık toplandı. Dilek İmamoğlu, mikrofonu eline alarak duygularını ifade etti. Dilek İmamoğlu’nun sözlerinin ardından CHP’li Özgür Özel de açıklamalarda bulunarak durumu değerlendirdi.

DARBE GİRİŞİMİ VURGUSU

Özgür Özel, “Olan bitenin bir adı var. Dünden beri olan biten bir darbe girişimidir. 19 Mart darbe girişimidir.” diyerek durumu tanımladı. İmamoğlu için konuşan Özel, “Pazar günü tüm Türkiye’yi Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmaya davet ediyorum. Geçimsizlikten, geleceksizlikten şikayetçi olan tüm herkesi pazar günü sokağa davet ediyorum. 23 Mart’ta sandık gelecek, Ekrem gelecek, dertler bitecek. 23 Mart’ta baharı getirmeye var mısınız?” ifadelerini kullandı.

HUKUK GÜVENCELERİ ÜZERİNE YORUMLAR

Özel, konunun yalnızca İmamoğlu ile sınırlı olmadığını söyleyerek, “Mesele İmamoğlu meselesi değil, tüm milletimizin meselesidir. Dün akşam iptal edilen şey, Ekrem İmamoğlu’nun diploması değil, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesin hukuk güvencesi, mal güvencesi ve can güvencesidir.” dedi. Bu bağlamda, “Artık hiçbirimiz elimizdeki tapuya bakıp, evimiz var diyemeyiz. Diplomamıza bakıp işim var diyemeyiz.” şeklinde durumu aktardı.

MEMNUNİYETSİZLİK VE GÖSTERİLER

Özel, İstanbul’da uygulanan yasakları eleştirerek, “Dört gün boyunca İstanbul’da gösteri yürüyüşü, toplantı, toplanmak yasaktır dediler. O kararı alanlara söylüyorum; bu alanı görüyor musun? Biz Ekrem Başkanın arkasına yüzler, binler, on binler, milyonlar ve tüm Türkiye geçeceğiz.” dedi. Ayrıca, “Bunu kimin yaptığını biliyoruz. ‘İstanbul’u kaybeden, Türkiye’yi kaybeder…’ diyen o ses, onu rahat bırakmıyor.” ifadelerini kullandı.

KUMPAS TEZİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Özgür Özel, “Bükemediği bileği, yargı sopasıyla kırmaya çalışıyor. Bunun için gözünü kin bürümüş birilerini alet ederek yapıyor. Bugün bunu yaptıran Recep Tayyip Erdoğan’dır.” diyerek eleştirilerini sürdürdü. İmamoğlu’nun yalnızca anketlerde önde çıkmasından dolayı hedef alındığını savundu ve “Tek suçu gelecek Cumhurbaşkanı olduğu için bunu yapmak reva mıdır, hak mıdır?” diye sordu.

BİRLİK ÇAĞRISI VE UYARI

Dilek İmamoğlu, gözaltına alınanların yalnızca Ekrem İmamoğlu değil, aynı zamanda 16 milyonluk İstanbul’un iradesi olduğunu belirtti. “Bugün hepimiz gözaltındayız.” dedi. Ayrıca, “Asla yılmayacağız ve pes etmeyeceğiz. Birbirimize kenetlenerek yolumuza pes etmeden devam edeceğiz.” şeklinde duygularını ifade etti.

KUMPAS OPERASYONUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Dilek İmamoğlu, hukuksuzluklara karşı durma çağrısında bulunarak, “Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun.” demeyi tercih etti. Ayrıca, “Kabullenmiyoruz. Bunca suçu, bunca suçlamaları, adaletsizlikleri, hukuksuzlukları kabullenmiyoruz. Kabullenirsek demokrasi ölür.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA DAVET

Özgür Özel, Saraçhane’ye gelenlerin destek için buradan ayrılmayacağını belirterek, vatandaşları Saraçhane’ye davet etti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Buradayız, milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz. Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum.” şeklinde çağrı yaptı.