Sarı Serum İlanları Sağlığı Tehlikeye Atıyor

TEHLİKE ARTIYOR

Kış mevsiminde ‘evde sağlık hizmeti’ adı altında vatandaşların ev ve iş yerlerine giderek uygulanan ‘sarı serum’ ciddi tehlikeler barındırıyor. 1500-2000 lira arasında nakit ödeme alıp, fiş ya da fatura vermeyen kimseler, yalnızca sosyal medya üzerinden iletişim kuruyor. Antalya Tabip Odası’nın Başkanı Hüseyin Can Ertürk, dışarıda yapılan sarı serum uygulamalarının ölüme neden olabilecek çeşitli reaksiyonlar meydana getirebileceğini ifade etti. Bu tür işlemlerin acilen denetlenmesi ve yasaklanması gerektiğini vurguladı.

SOSYAL MEDYA İLANLARI İLE YAYILIYOR

Kış aylarında vücut direncinin düştüğü dönemlerde B vitamini içeriği nedeniyle sarı serum tercih ediliyor. Ancak uzmanlar, alerjik bünyeye sahip kişilerde bu serumun ölümle sonuçlanabilecek sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, sarı serumun yalnızca sağlık merkezlerinde hekim onayı ile uygulanması gerektiğini ifade ediyor. Sosyal medyada, özellikle yabancı tatilcilere yönelik yapılan ilanlar dikkat çekiyor. Nesteli hesaplarda, “Evde, işte 7/24 yanınızda” ibaresi yer alırken, ateş, öksürük, halsizlik gibi sağlık sorunlarına çözüm sunduğu belirtiliyor.

KANUNSUZ İŞLEMLER SÜRÜYOR

Sarı serum uygulamalarının yapıldığı sosyal medya hesapları, yalnızca mesajlaşma ile iletişim kurulmasına imkan tanıyor ve telefon numarası paylaşılmıyor. Ödemelerin nakit olarak alındığı bu durumlarda, hesaplar üzerinden çeşitli ilanlar veriliyor. Adrese göre değişen fiyatlarda, sarı serum uygulaması 1500-2000 lira arasında bir ücret talep edilirken, ağrı kesici talep edilirse 200 lira daha ekleniyor. Bu tür işlemler, hem vatandaşların sağlığını riske atıyor hem de vergi kaybına neden olduğu için yasal değil.

ACİL MÜDAHALE GEREKİYOR

Antalya Tabip Odası Başkanı Hüseyin Can Ertürk, kış aylarında bu tür uygulamaların artış gösterdiğini dile getirdi. Bu tür işlemlerin hastane dışında yapılmaması gerektiğini belirten Ertürk, “Evde sağlık personeli tarafından yapılsa bile zararlı. Maddelere karşı alerjik reaksiyon riski her zaman vardır. Alerji gelişirse hastane ortamında müdahale gereklidir” dedi.

B VİTAMİNİNİN RİSKLERİ

Başkan Ertürk, sarı serumun içeriğindeki B vitamininin alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini de ekledi. “Bu önlemlerin alınması şart” diyen Ertürk, il sağlık müdürlüklerinin bu tür hesapları tespit edip gerekli yaptırımları uygulayabileceğini de ifade etti. Kendilerine yönlendiren şikayetlerin ilgili birimlere aktarıldığını belirterek, bu konunun halk sağlığı açısından kritik olduğunu dile getirdi.

MALİYET FARKLILIĞI

Sarı serumun maliyeti de tartışma konusu. Eczanelerde sarı serum için gerekli olan ilaç ve sıvılar toplamda 400-500 liraya reçetesiz alınabiliyor. Alınan bu ilaçlar 5’li kutular halinde satılıyor ve bir hastaya yapılan maliyet 150 liraya düşüyor. Ancak söz konusu işlemler nakit ve vergi dışı alındığı için büyük bir ekonomik kayıp oluşturuyor. Eczacı Mustafa Oruç, “Bu tür işlemler ölüm riski taşır. Sağlık yardımları doktor gözetiminde yapılmalıdır” diyerek halkı bilgilendiriyor.